烏克蘭與丹麥簽署安全合作協議

中評社北京2月24日電／據新華社消息，據烏克蘭總統網站23日報導，烏克蘭總統澤連斯基與丹麥首相弗雷澤裡克森當天在烏西部城市利沃夫簽署兩國安全合作協議。



據報導，該協議為期10年，丹麥將向烏克蘭提供軍事和財政支持。協議前5年，丹麥將向烏提供85億歐元的援助，今年提供的安全援助將不少於18億歐元。



協議還規定，丹麥將為烏克蘭未來加入歐盟和北約提供支持。



此前，烏克蘭與英國、德國和法國分別簽署了雙邊安全合作協議。



（來源：新華網）