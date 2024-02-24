高質量發展有助解決“中等收入陷阱”

國家要保持經濟增長，創新、發展和強化內需是重要的法門，並可為香港帶來機遇。（圖源：大公報） 中評社北京2月24日電／據大公報報導，所謂的“中國崛起頂峰論”甚囂塵上，但鄧希煒認為，中國經濟能實現5%左右的成長實屬難得。“現在印度吸引了很多注意，它的經濟增長平均大概是6%，但印度的人均GDP大概是2500美元，不到中國的1／4。所以你說印度的6%增長和中國的5%增長，哪個更好？”



鄧希煒說，中國經濟從1978年到現在，持續的高速發展已經超過30年，現在的人均國內生產總值已經超過了12000美元。“但是中長期來看，不應該期望中國一直以7%、8%的速度發展，這樣也是不健康的。”他指出，在經濟學裡，有一個“中等收入陷阱”，就是收入到了這個水平，就很難再高速發展下去，典型的例子有馬來西亞、泰國，或者其他一些南美洲的國家，人均GDP到了12000美元附近，增長都出現了放緩，甚至還有下降。



“所以你會聽到國家領導人說要高質量發展。中國要實現高速發展、保持高質量發展，同時實現共同富裕的話，其實要依靠創新、發展和強化內需。這些都是長期以來一直都想解決的、但在未來也還要繼續解決的問題。”而短期內中國經濟面對的重要風險，鄧希煒指包括地緣政治、地方債、房地產等。他說，中央政府和人民銀行也還有空間支持經濟﻿復甦，例如降息和增加貨幣供應。“短期我覺得還有可以放水的空間。”



地方債與房地產問題逐步消解



鄧希煒認為，地方債和房地產等問題短期內並沒有什麼靈丹妙藥，能一夜之間解決，但這些問題也許可以隨著時間慢慢消解。“中國金融市場的特色，就是不存在一個嚴重的‘金融風暴’或者金融危機的情況，而可以攤長金融市場的壓力。例如債務問題，有兩個做法，或者減少發債，或者隨著GDP慢慢增長，讓債務相對GDP的比例下降。”他指出，如果中國經濟保持5%的增長，那麼自然能實現去杠杆。



而對房地產問題，鄧希煒指出，過去幾年中央政府都非常重視債務問題，過去幾年看到房地產市場疲弱，現在看到房地產市場已經出台了新的支持措施。“三五年之後，我們應該能見到一個相對穩定的房地產市場。這個市場可能更接近新加坡模式，也就是政府提供的住宅單位所占的比例，比私人市場提供的住宅單位更高。”



（來源：大公報）