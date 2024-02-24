高師大高雄市校友會理事長交接　隆重熱鬧

王政彥校長（中）主持新卸任理事長印信交接 中評社高雄2月24日電/高雄師範大學高雄市校友會第八屆理事長暨理監事交接典禮，2月22日晚在漢來大飯店舉行，邀請校長王政彥監交：由第七屆理事長王東進將棒子交給第八屆理事長黃澤華。



交接典禮貴賓雲集，包括高師大校長王政彥、前校長吳連賞及母校師長；高師大校友會總會長吳敏男、傑出校友市議員陳麗珍及李雅慧；鳳中校長吳曉暢、雄大會理事長楊煜德、高雄市北科大校友會理事長李名芳、北科獅子會會長羅和豐等20多名黃理事長北科大的校友；高雄市校友會歷屆會長許文宗、張文強、陳俊中、陳逸虹及前現任理監事、顧問與秘書處人員等，共計200餘位參加，場面隆重熱鬧。



卸任理事長王東進指出，在其任內完成277場公開行程，讓校友會成員成長至近600人，遍佈母校24個系所；社團方面，成立了讀書會、高爾夫球社、手作社、書藝社等8個社團。此外，完成校友會籍管理平台建置、校友會辦公場址優化、特約商店共享、贊助畢聯會及系學會活動經費、與青商會改造美化校園空間及強化校友連結交流，其中包括合歡山主峰揚旗、學甲春遊賞花、溪頭踏青賞螢、池上包火車大會師、全校友趣味運動會。



新任理事長黃澤華致辭時感謝王東進理事長與呂世明秘書長所帶領的第七屆團隊，特別精心打造銅雕作品“高度”和“推手”，表達無盡感謝。未來兩年，期盼與新仼理監事、顧問及祕書處夥伴共同努力，讓高雄市校友會更加蓬勃發展，持續回饋母校，讓母校發光發熱；讓校友會平台串聯更多系所，透過八大社團的運作，讓校友會不只具聯誼功能，也能成為不斷成長的學習型組織。



校長王政彥表示，肯定歷屆理事長與理監事的努力，在回饋母校與協助推動校務方面可說不遺餘力，也讓高雄市校友會展現更多元的風貌，期盼第八屆校友會接棒後，持續提攜在校學弟妹，給予母校最大的幫助。尤其今年適逢70周年校慶，期待號召更多校友返回母校，一起為母校慶生外，讓「高師大好」再創高峰。

