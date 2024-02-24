中評社北京2月24日電／賀新郎



歳在甲辰，元宵節重讀辛棄疾詞，步其韻，咏漢驃騎將軍霍去病撃匈奴。怒今寶島一小撮“台獨”宵小挾洋跳樑，冀王師蕩平賊逆，一統中華！



作者 辛旗



少壯當激烈。憶疇昔，亞夫細柳，去病冠羯。天命兵發風纛舞，敢踏河西鎖鈅。滴血刄萬里英烈。日久倉實碩鼠肥，夢中驚，煙障郩山闕。再振鼓，喚新月。



兵書棨戟消漏夜。祭先賢，家居何處？匈奴未滅！刁斗袍澤濯瀚海，盡吹羌笛凄切。挹弱水，爵持星漢。不屑文儕誇經筵，信驃騎馳騁肝膽裂。揮利劍，斬妖孽。



辛旗作於北京彝堂