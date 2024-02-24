銀行保險業資產平穩增長

中評社北京2月24日電／據人民日報海外版報導，2023年四季度末，中國銀行業金融機構本外幣資產總額417.3萬億元，同比增長9.9%；保險公司總資產29.96萬億元，較年初增長10.4%——中國銀行業保險業最新監管指標數據近日出爐。國家金融監督管理總局發布的數據顯示，2023年四季度銀行業和保險業總資產平穩增長，金融服務繼續增強，商業銀行信貸資產質量保持平穩，風險抵補能力整體充足，流動性水平合理穩健，保險業償付能力充足穩定。



資產質量總體保持平穩



具體來看，2023年四季度末銀行業保險業運行情況具有以下特點。



——總資產平穩增長。2023年四季度末，中國銀行業金融機構本外幣資產總額417.3萬億元，同比增長9.9%。其中，大型商業銀行本外幣資產總額176.8萬億元，同比增長13.1%，占比42.4%；股份制商業銀行本外幣資產總額70.9萬億元，同比增長6.7%，占比17%。



2023年四季度末，保險公司總資產29.96萬億元，較年初增長10.4%。其中，產險公司總資產2.8萬億元，較年初增長3.3%。人身險公司總資產25.9萬億元，較年初增長10.9%。再保險公司總資產7471億元，較年初增長11.2%。保險資產管理公司總資產1052億元，較年初增長1.6%。



——商業銀行流動性水平合理穩健。2023年四季度末，商業銀行流動性覆蓋率為151.6%，較上季末上升8.06個百分點；流動性比例為67.88%，較上季末上升2.73個百分點；人民幣超額備付金率2.23%，較上季末上升0.75個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為78.69%，較上季末上升0.5個百分點。



——保險業償付能力充足。2023年四季度末，保險業綜合償付能力充足率為197.1%，核心償付能力充足率為128.2%，均高於100%和50%的達標標準。其中，財產險公司、人身險公司、再保險公司的綜合償付能力充足率分別為238.2%、186.7%、285.3%；核心償付能力充足率分別為206.2%、110.5%、245.6%。

