一灣一策打造美麗海灣

中評社北京2月24日電／在海上騎自行車，是一種什麼體驗？



福建廈門市集美區，一段全長2.6公里的自行車道橫跨杏林灣。集美區自行車協會會長陳明福常來騎行，“愜意”是最深切的感受：“空中不時有白鷺飛過，沿途可遠眺園博苑、集美新城等美景。”這條海上自行車道，是全長約26公里的杏林灣自行車道的延展部分。蔚藍水面上，紅色車道搭配雪白護欄，從高空俯瞰，宛如飛舞在碧波之上的一條飄帶。



海上騎行的愜意，折射出廈門生態治理的久久為功、持之以恒。



2000年前後，因周邊居民圍灣造地、水產養殖缺少節制，杏林灣生態環境越發脆弱，出現灣內水動力嚴重不足、水體自淨能力差、生境類型較單一等生態問題。2010年2月，集美新城建設啟動，環境保護和生態修復被放在首要位置。“從新城規劃建設、杏林灣水源污染整治、環灣景觀建設、生態低碳節能等方面，實施生態修復工程，加強杏林灣區域環境治理力度。”集美區發展和改革局副局長林駿豪說。



數據顯示，經過高水平生態保護修復及綜合整治，杏林灣主要水質超標因子總磷指標年度均值從2019年的0.43毫克／升，降至2022年的0.17毫克／升；灣區目前已發現植物1500種、魚類29種、鳥類98種；每年10月到次年3月，75萬平方米鳥類栖息地引來數萬只候鳥越冬。



美麗的杏林灣，是廈門持續推進灣區綜合治理的縮影。“城在海上，海在城中”的廈門，堅持一灣一策打造美麗海灣，努力建設人與自然和諧共生的海灣型城市。

