中評社北京2月24日電／2023年末普惠小微貸款餘額、製造業中長期貸款餘額同比分別增長23.5%、31.9%



貨幣政策精準有力 切實服務實體經濟（經濟新方位）



中國人民銀行日前發布2023年第四季度中國貨幣政策執行報告。數據顯示：去年，我國穩健的貨幣政策精準有力，有效支持了實體經濟發展，到2023年末，社會融資規模存量同比增長9.5%，普惠小微貸款餘額和製造業中長期貸款餘額同比分別增長23.5%和31.9%，民營企業貸款增速較上年末高1.6個百分點。



2023年召開的中央金融工作會議提出，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨。2024年，穩健的貨幣政策如何做到靈活適度、精準有效，著力為高質量發展營造良好的貨幣金融環境？記者進行了採訪。



持續提升金融服務實體經濟質效



衝壓、焊接、切削……廣東江門台山市南特金屬科技有限公司機加工車間裡，工人們正緊張有序地生產空調壓縮機關鍵零部件。



“整個行業加快恢復，現在訂單量明顯增大。”南特公司財務總監甄青苗說，公司此前從佛山的金屬製品公司採購了1020噸鋼材，由於結算採用賬期超3個月的銀行承兌匯票或商業承兌匯票，供應商資金周轉效率低，發貨速度慢，制約了企業生產。



瞭解到企業資金需求後，建設銀行江門市分行主動幫助企業上線網絡供應鏈金融平台、簽發建行“融信”授權，不到半天時間，供應商就收到了170萬元“e信通”貸款。“憑借供應鏈金融優勢，這筆貸款利率更優惠，還能大幅縮短賬期、加速資金回流。”該分行副行長羅少華說。

