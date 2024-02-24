茶香飄千里　綠葉富萬家

中評社北京2月24日電／“等到直播間建好嘍，就可以給大家直播茶葉的生產、炒制全過程。”坐在辦公室裡，望著延綿起伏的千畝茶園，任斌暢想著不遠的未來。



任斌是貴州省鳳岡縣黔雨枝生態茶業有限公司的負責人，茶園建在何壩街道凌雲村。“好山好水，加上好管護，才能得到這杯好茶嘞！”一聊到茶，平日不善言辭的任斌就打開了話匣子。



茶產業是鳳岡縣的主導產業之一，全縣現有茶園50萬畝，許多人家都種茶。



“種茶要操心，賣茶更是‘打腦殼’。”任斌回憶，過去要騎摩托車拉到鎮上的集市去找買家，“那些年，因為茶園產量低、市場不穩定，一年到頭也掙不到多少錢。”



這些年，鳳岡縣陸續制定了鳳岡鋅硒茶產品標準、鳳岡鋅硒茶加工技術規程等標準，又邀請中國農業科學院茶葉研究所等單位的專家授課，引導茶農改良土壤、增加土壤有機質含量。



“這些全都是有機茶！”行走在雪後的茶壟上，任斌撥開積雪，展示綠油油的茶葉。



目前，任斌經營的茶園面積有6500畝，“現在，村裡幾乎人人都懂茶，大家都因種茶富裕了起來。”



一葉好茶，綠了千千嶺，富了萬萬家。2023年，鳳岡縣以全域有機、全產業鏈有機的“雙有機”戰略引領，推動創建“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地。



“這就是多次在貴州省秋季鬥茶賽中獲得金獎的茶葉。”在位於綏陽鎮金雞村的貴州黔知交茶業有限公司茶葉儲備車間內，一箱箱打包好的茶葉整齊擺放，公司總經理冷雲飛自豪地介紹起拳頭產品。

