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美國對俄羅斯超500名個人和實體實施制裁
http://www.CRNTT.com   2024-02-24 14:38:27


　　中評社北京2月24日電／據央視新聞報導，當地時間2月23日，據路透社報導，美國當日發布制裁措施，對俄羅斯超過500名個人和實體實施制裁。

　　據悉，此次制裁主要針對米爾支付系統、俄羅斯金融機構及其軍事工業基地以及未來能源生產等領域。

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