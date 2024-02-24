匈牙利反對歐盟發表向烏繼續供武的聯合聲明

中評社北京2月24日電／據央視新聞報導，當地時間2月23日，彭博社援引消息人士的話報導稱，由於匈牙利的反對，歐盟成員國未能就俄烏衝突爆發兩周年發表聯合聲明。作為替代，歐盟委員會網站23日發表了歐盟領導層的聯合聲明，稱歐盟準備加強向俄羅斯施壓，繼續為烏克蘭提供財政和武器上的支持。匈牙利方面則單獨發表聲明，呼籲立即停火，舉行和平談判。



自俄烏衝突以來，匈牙利政府多次表示，不應向烏克蘭提供更多軍事支持，而是應該結束衝突。