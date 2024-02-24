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韓國“辭職潮”發酵 超萬名醫學生申請休學
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2024-02-24 14:36:09
中評社北京2月24日電／據央視新聞報導，韓國醫療人員為反對政府擴招醫學生發起的“辭職潮”持續發酵。截至當地時間2月22日18時，韓國已有約1.15萬名醫學生申請休學，占醫學生總數的61.1%。
23日，韓國分管社會事務的副總理兼教育部長官李周浩與全國40所大學和醫學院負責人召開視頻會議，要求校方協助讓學生回歸課堂。
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