菲律賓本格特省發生多起林火

中評社北京2月24日電／據央視新聞報導，據菲律賓媒體2月23日報導，菲律賓本格特省近期發生至少8起森林火災，受影響的面積已經超過1000公頃。



由於消防車難以抵達，火勢難以控制。菲律賓軍方21日出動直升機協助滅火，但此項工作於23日暫停。