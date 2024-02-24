國鐵集團：迎來元宵節探親客流小高峰

中評社北京2月24日電／據澎湃新聞報導，記者從中國國家鐵路集團有限公司（下稱“國鐵集團”）獲悉， 2月24日元宵節，全國鐵路迎來探親客流小高峰，預計發送旅客1330萬人次，安排增開旅客列車957列。2月23日，全國鐵路發送旅客1231.5萬人次，鐵路運輸安全平穩。



正月十五元宵節，中短途探親、旅遊、學生客流增多，鐵路整體客流明顯回升。從鐵路12306預售票情況看，2月24日，北京、廣州、重慶、成都、西安、鄭州、上海、武漢、深圳、南京等城市出發客流較多，廣州、北京、西安、成都、上海、武漢、杭州、南京、鄭州、深圳等城市到達客流較多，廣州－深圳、北京－天津、深圳－廣州、南充－成都、上海－杭州、成都－錦陽、大理－昆明、上海－蘇州、湛江－廣州、重慶－成都等區間客流較大。



為服務元宵節探親客流出行，各地鐵路部門加大運力投放，及時在熱門方向和區段增開旅客列車，全力服務保障旅客出行。哈爾濱局集團公司增開北京、上海、菏澤、齊齊哈爾、牡丹江、鶴崗等方向旅客列車74列。沈陽局集團公司增開北京，上海，呼和浩特等方向旅客列車42列，加開管內旅客列車44列。北京局集團公司增開上海、鄭州、太原等方向旅客列車141列。太原局集團公司增開太原至呂梁動車組列車4列和太原至臨汾、大同至永濟等普速旅客列車18列，覆蓋大同雲岡石窟、平遙古城等知名景點。西安局集團公司增開滬杭、廣深、成渝、太原等方向旅客列車116列。武漢局集團公司增開深圳、溫州、北京、宜昌等方向旅客列車43列。上海局集團公司增開旅客列車182列，對78列動車組列車實行重聯運行。南昌局集團公司增開江浙滬、廣深等方向旅客列車45列，其中動車組列車43列。蘭州局集團公司增開西安、連雲港、天水方向動車組列車26列，加開北京、上海、烏魯木齊方向普速旅客列車12列。成都局集團公司成都東站增開瀘州、自貢、峨眉山等方向列車32列，開行天府機場站方向動車組列車21列，為旅客提供空鐵聯乘服務。烏魯木齊局集團公司重聯運行32列動車組列車，增開北京、上海、成都、重慶、西安、蘭州、喀什、和田、奎屯、烏蘇等方向旅客列車32列。



（來源：澎湃新聞）