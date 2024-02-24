阿桑奇拒絕引渡裁決前景如何？

中評社北京2月24日電／英國高等法院20日和21日舉行聽證會審理“維基揭秘”網站創始人朱利安·阿桑奇拒絕被引渡到美國的上訴案。法官當天沒有做出裁決，表示將擇日宣布。英國高等法院何時會做出裁決？訴訟過程有多曲折？阿桑奇引渡案引發何種反響？



法院裁決何時做出



美聯社報導說，預計這一裁決最早3月做出。在兩天的法庭審理期間，阿桑奇的律師團隊申請審查時任英國內政大臣帕特爾2022年所作批准向美國引渡阿桑奇的決定，並對2021年高等法院的裁決提出質疑。他們強調，美國當局因為阿桑奇揭露美國政府的暴行而尋求懲罰他，如被送往美國，阿桑奇可能會遭受司法不公。代表美國政府的律師則主張，阿桑奇洩露的文件損害了美國的安全和情報部門。



曼徹斯特大學教授伊恩·斯科特在接受新華社記者採訪時表示，就英國法律程序而言，這可能是阿桑奇及其律師團隊與引渡程序所作的最後一次鬥爭。



按英國媒體的說法，如果高等法院最終做出不利於阿桑奇的裁決，可能導致引渡程序開啟。如果高等法院做出有利於他的裁決，阿桑奇將有更多機會在英國上訴。



阿桑奇的律師團隊表示，如果裁決不利於阿桑奇，他們將尋求歐洲人權法院介入。但阿桑奇的支持者們擔心，在歐洲人權法院出面阻止引渡前，他就可能被送上飛往美國的飛機，因為英國政府已簽署引渡令。



訴訟過程有多曲折



阿桑奇2006年創辦“維基揭秘”網站。2010年，“維基揭秘”曝光大量阿富汗戰爭和伊拉克戰爭期間美國的外交電報和美軍機密文件，揭發了美軍戰爭罪行。阿桑奇隨即身陷官司，美國對他提出17項間諜罪名和1項不當使用電腦罪名的指控。2019年，阿桑奇在英國被捕並被判入獄。之後，美國要求引渡阿桑奇。

