日本地方人口流失　加速向東京都市圈集中

中評社北京2月24日電／《人民日報》22日援引日本政府公布的2023年人口遷移報告稱，東京都人口淨遷入6.8萬餘人，較上年增加3萬餘人，同比增長80%。除了東京及其周邊地區，日本其他地方行政區域大多為人口淨遷出。媒體分析認為，新數據顯示日本人口向東京都市圈集中趨勢加劇，日本政府爭取2027年度實現東京都市圈人口均衡流動的目標進展緩慢。



這份日本總務省發布的報告顯示，日本三大都市區中，東京都市圈2023年淨遷入12.6萬餘人，同比增加26996人。然而，名古屋都市圈和大阪都市圈淨流出人數分別為18321人和559人。日本三大都市圈，即東京都市圈（又稱首都圈、東京圈）、大阪都市圈（又稱近畿圈、大阪圈）和名古屋都市圈（又稱中京圈、名古屋圈），統稱“東名阪”。



報告還稱，在新冠疫情最嚴重的時候，東京都市圈2021年淨遷入5433人，這是自2014年首次有記錄以來的最低水平。但隨著日本逐步放開疫情管控，東京都市圈再次吸引來自其他地區的人員。值得注意的是，2022年和2023年東京都分別淨遷入了2.1萬餘人和5.3萬餘人，遠超2021年的1.4萬餘人。其中，遷入的居民多為20歲至24歲的年輕人，離開家鄉是為了求學或尋找就業機會。



日本內閣總務大臣松本剛明表示，一旦多個地方陷入人口衰退，將對整個國家都產生影響，當務之急是支持地方恢復活力。



為了促進人口向其他地區流動，日本政府推出了多項措施。2014年，安倍政府宣布“重新激發地方發展的活力，解決人口減少問題”的政綱，並設定了將東京都市圈的淨遷入人口降到10萬人以下的目標。2019年，日本政府啟動“地方創生移居支援項目”，鼓勵居民從東京地區遷移到其他地方。2023年4月，日本政府推出了一項新政策，為搬遷到日本農村地區的家庭提供每名兒童100萬日元（折合人民幣約4.78萬元）的補助。2023年6月，日本政府推出鼓勵在東京23區內就讀的大學生畢業後返鄉就業並提供財政補貼的政策。



來源：澎湃新聞