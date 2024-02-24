穩供應保暢通　各地多措並舉助力能源保供

中評社北京2月24日電／據人民網報導，近期，全國多地遭遇大範圍持續性雨雪冰凍天氣，為保障電煤供應渠道安全穩定，各地科學調度、緊急增供，為能源供應提供堅實保障。



鐵道線上，一列列“煤龍”整裝待發，哈爾濱、濟南、鄭州等鐵路局為電煤列車開通優先調度的保供綠色通道，提升貨車排空和卸車效率，協調供需雙方，做好運輸計劃安排，確保電煤卸得下、不積壓。



在新疆中煤生產基地，工人們緊盯關鍵區域和重點設備，做好設備防凍維護、煤炭生產、裝車外運等工作，加強應急救援預案演練和應急知識培訓，全力保障電廠和民生用煤。上海洋山、廣西北海等海事局全力保障水上重要能源進陸暢通，通過緊急巡航確保燈浮、燈樁等能源航道航標效能，有機結合遠程監控和拖輪現場護航，保障供能船舶及時進港卸貨。



據國家統計局數據，去年全年全國生產原煤46.6億噸，同比增長2.9%，連續三年創新高。



為確保火電穩定供應，相關部門完善煤價機制，進一步發揮煤炭在能源結構中的“壓艙石”作用。國家發展改革委此前發布《關於建立煤礦產能儲備制度的實施意見（徵求意見稿）》，統籌山西、蒙西、蒙東、陝北和新疆五大煤炭供應保障基地建設，優選產能儲備煤礦，提升供給彈性和韌性。



“能源穩定充足保供至關重要，相關部門應密切關注能源供需情況，強化供需預警與研判，加強煤炭、天然氣、電力等能源生產、調度工作，保障煤炭、天然氣等安全穩定生產和運輸通道安全通暢，提高煤電油氣供應能力，確保煤電油氣穩定供應和電網安全運行。”業內專家表示。



面對寒潮，電力部門啟動應急預案，加大巡查力度，組織搶修隊伍，全力保障電力供應，各地電網採用科技手段為供電系統“增安提效”。



南方電網啟動南方地區電網自然覆冰大數據分析與人工智能應用系統，為抗冰決策提供信息參考；國網寶雞供電公司運用“無人機＋機器人X光探傷”帶電檢測等科技，給輸電線路關鍵部位“拍片子做手術”，提升線路巡視運維效率，保障電網平穩運行。

