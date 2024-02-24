鐵路部門計劃開行學生專列253列

中評社北京2月24日電／據央視網消息：據中國鐵路公眾號消息，隨著各大院校陸續開學，近期鐵路將迎來學生旅客返校客流高峰，鐵路部門精心組織學生旅客運輸，統籌做好運力安排和站車服務工作，2月22日至3月5日計劃開行學生專列253列，多措並舉保障廣大學生旅客平安有序返校。



一是增加運力供給。主動對接教育部門和各大院校，及時掌握院校開學時間和學生運輸需求，採取增開臨時旅客列車，安排動車組重聯運行、普速列車加掛車廂等方式，在熱門線路增加運力投放，最大限度滿足學生旅客返校需求。針對學生旅客集中出行的線路，調集機車車輛、動車組和乘務人員，增開學生專列，其中，2月22日至3月5日計劃開行學生專列253列，主要包括喀什、和田至烏魯木齊，鄭州至沈陽北，玉林至桂林，潮汕至湛江西等方向，後續還將根據需求動態增加運力。



二是優化售票組織。根據鐵路12306客票預售及候補數據，動態監測學生票預售情況，研判學生客流趨勢變化，科學測算返校票額需求，有針對性地優化售票策略，及時將票額投放至學生客流較大車站，最大限度保障學生購票需求。春運前鐵路12306手機客戶端首次推出“學生寒假訂票專項服務”專區，優先受理學生預約購票需求，已累計兌現學生票111.2萬張。據鐵路12306統計，今年春運節前乘火車返鄉學生旅客1545萬人。截至2月23日，已發售節後學生返程票1386萬張，達到節前的90%。



三是加強服務引導。各地鐵路部門加大學生旅客出行服務保障力度，在售票廳、自動售票機、檢票口等處所增加引導力量，動態增開人工驗票、驗證通道，組織志願者幫助學生旅客進行優惠資質核驗，提供乘車指引、咨詢問答、愛心搬運等暖心服務。加強與市政交通部門協調聯動，增加地鐵、公交車、出租車等運力接駁，暢通學生返校運輸服務“最後一公里”。



（來源：央視網）