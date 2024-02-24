證監會集中披露去年兩會建議提案答覆

中評社北京2月24日電／據澎湃新聞報導，證監會完成2023年全國兩會建議和提案辦理工作。



2月23日晚間，證監會表示，2023年證監會共承辦全國人大代表議案、建議205件，全國政協委員提案184件，辦理數量穩中有增。辦理過程中，一是提高政治站位，加強組織領導；二是強化質量意識，提高辦理質效；三是加強溝通聯繫，廣泛凝聚共識；四是強化督辦考評，提升工作質量。



與此同時，證監會官網集中公布了6則全國人大建議和政協提案復文，分別涉及證券行業數字化、支持具有科技實力的專精特新中小型民營企業上市、地方各類交易場所規範發展、大宗商品期現貨市場建設、基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）和香港國際創新科技中心建設。



證監會在相關答覆中，透露了哪些資本市場監管新信號呢？



證監會在對《關於進一步推進證券行業數字化轉型的建議》的答覆中表示，關於進一步擴大線上證券業務覆蓋面，中國證監會指導中國證券登記結算有限責任公司推出非現場開戶，持續優化投資者賬戶制度機制建設，著力提升客戶業務辦理體驗、提升證券公司服務水平。



“允許13家證券公司開展綜合賬戶試點，打通了同一客戶不同類型賬戶的資金劃轉功能，客戶便利性和體驗感進一步提升。”證監會指出。



不過，證監會進一步指出，考慮到融資融券、股票期權等業務具有較強的杠杆特徵，交易過程中虧損及收益均有放大可能，較普通交易風險偏高，通過現場業務辦理的形式可更全面地對投資者進行風險揭示及投資者教育。



“基於審慎監管原則，結合目前的投資者結構情況，暫未允許線上辦理信用賬戶開立和股票期權首次開戶。”證監會稱。

