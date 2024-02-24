廣島縣美軍彈藥庫周邊水井有害物質超標

中評社北京2月24日電／據海外網23日報導，日本廣島縣東廣島市21日公布調查結果，稱該市美軍川上彈藥庫附近12處水井，檢測出有機氟化合物（PFAS）含量超標。



報導稱，12處水井中，有一處的數值超過標準值300倍。部分水井曾被用作周邊居民飲用水，1月中旬起已禁止民眾飲用。東廣島市日前成立由專家學者組成的委員會，定於下星期開始調查周邊河流是否受到污染。



駐日美軍基地導致當地水源污染其實早有先例。據此前報導，去年1月，美軍內部文件以及日本政府有關人士表示，東京駐日美軍橫田基地內存放著140萬升遭有機氟化合物污染的水，每公升濃度超過18萬毫微克（ng），超出日本標準3600倍，一旦洩漏將嚴重污染周邊居民的飲用水。另據新華社援引日媒此前報導，2023年1月30日，日本一市民團體當天宣布稱，日本東京都多摩地區居民血液中檢測出高濃度有害氟化物。據悉，駐日美軍橫田基地就在該地區。根據對多摩地區87人血液分析檢測，其中65人血液中有害氟化物濃度達到日本全國平均水平的4.2倍。



據悉，有機氟化合物（PFAS）是PFOS、PFOA等有機氟化物的總稱，泡沫滅火劑通常含有此類化合物。PFAS不易分解，某些類型已被證明會在環境和人們身體中積累，接觸某些類型的PFAS可能產生嚴重的健康影響。



（來源：澎湃新聞）