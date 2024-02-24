德國企業為啥不信“去風險”說教

中評社北京2月24日電／德國梅賽德斯－奔馳集團股份公司董事會主席康林鬆日前在發布企業季度業績時表示，歐盟加大任何針對中國的保護主義舉措力度，都將對歐洲這樣的經濟體造成破壞性影響。



康林鬆的表態代表了德國以及歐洲企業界的廣泛心聲。從近期德國政府、智庫和商會發布的一系列報告和數據看，中德投資合作並未受到外界雜音影響。在美西方政客鼓噪對華“去風險”之際，德國企業繼續增加對華投資，持續布局中國市場。中國市場到底有哪些獨特吸引力？鼓噪“去風險”為何吃不開？



德企加碼投資中國



德國經濟研究所近日在其根據德國央行數據撰寫的一份報告中指出，2023年德國對華直接投資總額達到創紀錄的119億歐元，比上一年增長4.3%。根據報告，德國企業過去三年對華投資額大致相當於其2015年至2020年的投資額。此外，2023年德國對華投資占德國海外投資總額的比重達到10.3%，為2014年以來最高水平。



德國聯邦統計局本月中旬發布的數據也顯示，2023年德中貿易額為2531億歐元，中國連續第八年成為德國第一大貿易夥伴。



德國經濟研究所報告的作者約爾根·馬蒂斯認為，數據表明，德國大企業仍將中國視為正在增長的龐大市場，並計劃把更多業務放在中國，以對衝全球貿易緊張局勢加劇帶來的風險。



中國德國商會今年1月發布了2023／24年度德企商業信心調查報告，共有566家會員企業對調查做出了回應。根據報告，超過九成受訪企業計劃繼續扎根中國市場，過半受訪企業計劃在今後兩年增加在華投資。這份報告認為，中國“對德國經濟的意義依然是獨一無二的”。中國消費市場規模龐大、供應鏈基礎設施先進，創新能力日益強大，中國持續成為德國企業最重要的市場之一。

