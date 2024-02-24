一個非洲小夥的“中國年”

中評社北京2月24日電／據人民日報海外版報導，除夕這天，清晨6時，剛果（金）小夥普拉吉裡從20公里外的家中往項目部趕，他聽著同事們推薦的中國春節歌曲，哼唱著“好運來，祝你好運來”。穿過坑坑窪窪的鄉間小路，他希望將來這條路，也能像項目部去年修建完畢通車的恩鄒拉娜道路一樣寬敞平坦。



近年來，越來越多的中國建設者不遠萬里來到非洲大陸，為當地人修路架橋。自2008年進入剛果（金）市場，中鐵八局在深耕市政道路工程的同時，涉足自來水廠、取水棧橋等民生項目。他們將嶄新的城市面貌帶給當地居民，也帶去了中國文化。



營地裡，紅彤彤的燈籠、筆墨龍飛鳳舞的春聯、“福”字、窗花等烘托出濃濃年味。普拉吉裡今天要和中國同事一起去採購年夜飯需要的物資和春節活動道具，他當翻譯。“我的中國同事都挺厲害的，一些日常的法語對話已經難不倒他們了，還有的甚至還會一兩句當地語呢。”普拉吉裡說。



所有東西備齊回到營地已是下午2時，大家共同開始準備春節活動。普拉吉裡和同事們一起搬出籃球架、乒乓球桌，按區域分好運動器材，還往籃框上系了一條紅帶子，討個好彩頭。



“普拉吉裡，今天我們要包400個餃子，你能來幫幫忙嗎？”已經攪拌好的牛肉餡和擀好的餃子皮整齊地放在桌面上，在廚師邀請下小夥子們迅速行動起來，“你瞧，這樣包出來是月牙形狀，我的老家雲南就喜歡這樣包。而有的地方，還有元寶形、麥穗形，好幾種包法嘞。”一邊聊天一邊包餃子，400個餃子很快就全部包好，沸騰的水咕嚕咕嚕地等待著這一排排胖乎乎的餃子。



夜幕降臨，期待已久的年夜飯滿滿一桌，普拉吉裡吃著親手包的餃子說：“我喜歡春節。”項目部的中外員工在院子裡聯歡，當地員工彈起吉他打起非洲鼓，大家載歌載舞共賀中國農曆新年。



（來源：人民日報海外版）