西班牙居民樓火災事故死亡人數升至9人

中評社北京2月24日電／據新華社報導，西班牙警方23日晚說，西班牙東部城市巴倫西亞日前發生的居民樓火災事故已造成9人死亡。



巴倫西亞一棟14層居民樓22日下午發生火災。據西班牙媒體報導，目前火災還造成15人受傷，其中7人為消防員。據瞭解，事故發生時，居民樓內共有約450人。火勢迅速蔓延至整座大樓，並波及相鄰的一棟10層建築。



目前，消防員已進入居民樓展開搜救，受火災影響居民已全部轉移安置。火災原因仍在調查中。



（來源：新華網）