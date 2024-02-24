金觀平：重大項目建設爭先更要爭效

中評社北京2月24日電／據經濟日報報導，新春伊始，許多地方把重大項目建設作為推動高質量發展的著力點，集中開工建設，力爭開好局、起好步。



重大項目建設是牽動經濟發展的“火車頭”，也是推動經濟社會高質量發展的重要抓手。無論科技創新、產業發展還是民生改善，最終都要落實到具體項目上。重大項目聚集了資金、人才、技術等多種生產要素，涉及領域廣，惠及主體多。抓好項目建設這個抓手，就能最大程度集中優勢力量，有效帶動和盤活社會資源，充分發揮各種要素功能。



不過，抓項目促發展既需要火熱的幹勁，也需要清醒的認識，避免急功近利、一哄而上，走低水平重復建設的老路，爭先的同時更要爭效。



當下，謀劃項目尤其要注意突出培育新質生產力。發展新質生產力是推動科技創新和產業創新的方向和抓手。在重大項目布局中，應更多關注新的科學技術、新的生產方式和新的產業形態，根據地方特色和優勢產業進行項目投資規劃，使資源配置到以新科技、新產業、新要素為主要驅動力的領域，挖掘更具創新性、引領性的前沿生產力，重塑經濟發展“筋骨”，孕育發展新動能。



今年多地圍繞科技創新等布局項目建設，涉及的產業鏈條長、應用範圍寬，投資規模較大，注重“帶動性”顯得尤為重要。政府在重大項目建設中要注意轉變角色，一方面，通過財政支持、發行債券、銀行信貸等手段多元化籌集資金，並注重優化資金配置方向；另一方面，進一步完善制度環境，強化要素服務保障，構建多元化投融資體系，推動重大項目建設順利落地。



注重提質增效，要貫穿始終。相關部門應主動對接企業需求，集中力量解決項目推進中的難點；將項目建設與運營統籌考慮，強化要素保障，增強效率意識，真正發揮好重大項目“一舉多得”作用；對重大工程建設中存在的問題，深入調研並量身定制解決方案，進一步優化服務；加強監管和評估，確保建設質量和效益，做好風險管控。



當前，不少地方在部署重大項目建設時強調真抓實幹，追求實效。如江西提出持續推進項目清單化、清單節點化、節點責任化，確保有力有序推進；雲南提出要堅持和完善重大產業項目調度機制，採取針對性措施，力爭每季度每年都有新進步；等等。衹有將這些工作做細做實，才能真正將重大項目轉化成經濟高質量發展的動力和後勁。



（來源：經濟日報）