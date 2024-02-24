專項債發行穩健開局　支持重大項目

中評社北京2月24日電／據經濟日報報導，截至2月20日，已有20多個省份成功發行今年首批或前兩批政府債券。大部分省份一季度擬發行的新增債券以專項債為主。



總體看，有關部門和地方在統籌考量財力狀況、債務風險水平以及發展需求的基礎上，推動相關工作穩健開局。



呈現區域分化



據財政部國庫司有關負責人介紹，2023年12月，財政部依法履行審批程序後，已向各地提前下達了部分2024年的新增地方政府債務限額，支持重大項目建設，推動形成實物工作量，充分發揮地方政府債券對經濟的拉動作用。



“綜合各省一季度發行計劃看，在當前財政經濟形勢總體向好、但爬坡壓力依然較大的整體環境下，各省面臨的財政債務狀況有所分化，政府債券發行規模和結構存在一定差異。”中國財政科學研究院金融研究中心研究員封北麟表示。



浙江一季度計劃發行新增債券中，一般債券158.7億元，專項債券1200億元。山東一季度計劃發行新增債券1500億元，均為專項債券。四川一季度擬發行新增專項債券1200億元。



專家認為，從一季度發行計劃看，東部省份的專項債發行總體保持一定增速，反映出東部省份因經濟回升向好、經濟規模較大，對具有一定收益性的公共基礎設施的需求仍然較大，專項債發行仍有較大空間。

