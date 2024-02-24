中評社北京2月24日電／據經濟日報報導，春節假期，電影市場可謂熱辣滾燙。國家電影局發布的數據顯示，2024年春節檔電影票房達80.16億元。這是我國春節檔電影票房首次突破80億元，創造了新的春節檔票房紀錄。這樣的成績，再次展現中國電影市場的巨大潛力，也讓人們對新一年的市場充滿期待。



近年來，看電影成了新年俗，過年不看場電影，總感覺缺少了些滋味。一方面，春節檔佳片雲集，大IP續作、新題材、知名導演、實力演員，競相亮相春節檔，檔期口碑已經基本穩固。比如今年春節檔，《熱辣滾燙》《飛馳人生2》靠話題的帶動效應拉滿觀眾期待值，《熊出沒·逆轉時空》保持了該系列動畫片的一貫水準，《第二十條》靠好故事釋放長尾效應。這些優質內容吸引觀眾多次消費，拉動大盤持續走高。



另一方面，假期時間充裕，帶著老人孩子一起看電影算是一項性價比較高的文化消費。今年春節檔，全家觀影成為新趨勢，帶動檔期內觀影人次比去年同期上漲26.36%。受此影響，近幾年春節檔多主打“合家歡”題材，今年更是喜劇挑大梁，這是電影市場深入研究需求側變化的結果，內容與檔期特性精準匹配，為電影市場再添一把火。



春節檔為2024年電影市場贏得良好開局，節後電影市場能否持續火熱，關鍵還要做對這幾件事。



深耕內容。今年春節檔的頭部影片有個共同特徵，就是更加關注普通人的生活經歷和成長歷程，靠真情實感引發觀眾共鳴。《熱辣滾燙》擊中了每個觀眾內心追求真我的樸素情感，《第二十條》將抽象的法規條款化作身邊有溫度的故事，引發人們對公平正義的思考。這也說明，扛起票房大旗不一定都要靠大投資、大製作，用小切口講好故事，反映當下百姓關切的問題，同樣能獲得成功。觀眾的眼睛是雪亮的，只要腳踏實地、用心用情滿足廣大觀眾的消費需求，一定可以被看見。



找准定位。今年春節檔有4部影片宣布撤檔，原因幾乎都涉及“檔期選擇出現重大失誤”。比如《我們一起搖太陽》，主題和內容並不適合春節檔闔家歡樂的氣氛，尋求更合適的上映時機，或許會有更好的市場表現。近年來，電影市場出現冷熱不均的現象，越來越多大片扎堆大檔期，導致春節等熱門檔期的競爭越來越激烈，其他時段則越來越冷清，檔期“馬太效應”顯著。

