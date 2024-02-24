比利時：“巧克力王國”

中評社北京2月24日電／據經濟日報報導，一個國土面積僅有3.07萬平方公里的國家，巧克力產量竟然超過27萬噸，口味超過3000種，巧克力店超過2000家，難怪比利時會被稱為“巧克力王國”。



比利時巧克力因品種繁多、工藝獨特、品質上乘而蜚聲世界。在全球眾多巧克力榜單中，比利時品牌的上榜數量遙遙領先於同為歐洲國家的瑞士、法國、意大利，遠超世界最大巧克力生產國美國。此外，全球公認的巧克力品牌前三名——瑞士蓮、歌帝梵、吉利蓮，兩個都“出身”比利時。



從區位上看，比利時位於歐洲大陸西北部，位於北緯50度至51度之間，並不適宜種植可可豆。這樣一個國家為何會成長為“巧克力王國”呢？



巧克力的原料可可豆是探險家哥倫布發現新大陸的“副產品”。根據史料，可可原產於中美洲，生活在那裡的奧爾梅克人應該是第一批種植可可的人，時間為公元前2000多年。後來，瑪雅人和阿茲特克人拓展了可可豆的用途，將其當作貨幣使用，使得可可豆開始在整個中美洲流通。再後來，一些貴族開始把可可豆研磨成粉，並用熱水衝泡飲用，以此來顯示自己財力雄厚。西班牙殖民者再把這種飲用方式帶回歐洲，比利時與巧克力的緣分就此展開。



可可剛進入歐洲市場的那幾年，走的是“混搭風”。歐洲人嘗試往可可飲料裡添加各種配料，包括糖、丁香、肉桂、歐芹、杏仁、榛子、香草等，以豐富其口味。直至18世紀，其“黃金搭檔”終於被“解鎖”，那就是牛奶。很快，牛奶巧克力飲料就風靡西班牙、法蘭西、意大利，成為除茶和咖啡之外的世界第三大飲料。



牛奶巧克力飲料的流行使得可可一躍成為高價值經濟作物。但問題是，可可是典型的熱帶作物，可可產量排名前十的國家，無一不是熱帶國家。1900年前後，時任比利時國王利奧波德二世下令在剛果大面積種植可可豆並大獲成功，徹底解決了比利時可可豆供應問題，降低了巧克力的生產成本。在1910年布魯塞爾世博會上，平價巧克力首次面世，巧克力自此不再是貴族的專享品。



實際上，如果單從巧克力產業發展的時間線來看，比利時起步並不算早。但其優勢在於，比利時地處西歐中心位置，距離英國、法國、德國都很近。尤其是兩次世界大戰之後，布魯塞爾成為多個合作組織總部所在地，被譽為“歐洲的首都”。這樣的區位優勢為比利時創造了巨大的市場空間，高端消費需求尤其旺盛。

