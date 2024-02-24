光伏產業鏈或逐漸回暖

中評社北京2月24日電／據證券日報報導，中國有色金屬工業協會矽業分會（以下簡稱“矽業分會”）2月22日發布的單晶矽片周評顯示，2月份組件排產約在35GW左右，3月份隨著前期訂單的執行以及海外市場繁榮，終端需求或將大幅增加。預計3月份組件排產或將提升至50GW以上。



而組件排產大幅增加的背後，則是企業開工率的回升。據Infolink統計數據顯示，2月份我國光伏組件廠商的整體開工率僅為23%，排名前九名的組件企業整體開工率為49%。



“目前公司的開工率在穩健上升，一些工廠已經開始招聘工人。”隆基綠能相關負責人對《證券日報》記者表示。



需求逐步恢復



根據Infolink2月22日發布的光伏產業鏈價格周評，春節假期後首周的組件價格持穩。



“但從需求端看，海外需求恢復提升組件廠家的生產預期。”萬聯證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者採訪時表示，同時由於近期的開工率不足，導致庫存減少，補庫存也推動了組件生產的需求。



在海外市場方面，2月9日，印度新能源和可再生能源部發布了一則備忘錄通知，宣布自2024年4月1日起，將重新實施太陽能光伏組件的ALMM（Approved List of Models ＆ Manufacturers）型號和製造商批准名單。這意味著，印度4月1日起不再進口中國製造的光伏組件。



但2月15日，印度新能源和可再生能源部發布通知稱，關於2月9日的公告暫時擱置，等待進一步命令。



上海有色網（SMM）分析稱，考慮到印度當前本土組件產能供應情況，ALMM清單有暫緩實施的可能性。

