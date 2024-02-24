多地結婚人數回升，年輕人又願意結婚了？

中評社北京2月24日電／據上觀新聞報導，上海年輕人又願意結婚了！



2023年，上海有10.42萬對新人登記結婚，這個數字相比2022年上漲了44.6%，而且還是近十年來唯一一次結婚人數相比上一年上漲！



不僅是上海，多地2023年結婚登記數據都出現了多年來的“首次回升”，引發熱議。



數據變化背後，傳遞了什麼信號？



結婚適齡人口並未上升



在2023年之前，上海並不是結婚人數連續下降的唯一城市。從全中國來看，自2013年結婚人數達到1346.9萬對的最高峰後，也是連續9年下降。2019年跌破1000萬對、2020年跌破900萬對，2021年跌破800萬對，到2022年則跌破了700萬對大關。



目前，全國2023年的結婚人數具體數字還未出來，但民政部發布的數據顯示，2023年前三季度，全國辦理結婚登記為569萬對，較前一年同期增加24.5萬對，預測全年結婚人數將重新超過700萬對大關。



為什麼結婚人數突然反彈？難道是到齡結婚的人多了嗎？



從出生率來看，倒也不是。按照25－29歲的結婚主力人群算，1994至1998年的出生人口並未增多，反而處於下降的狀態。1994年全國的出生率為17.7‰，到了1998年，降至15.64‰。

