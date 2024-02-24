深耕基層沃土　厚培為民之花

中評社北京2月24日電／據光明網報導，群眾是“宇下”的“知屋漏者”，是“草野”的“知政失者”。作為黨員幹部要放下架子，撲下身子，深入到田間地頭，與群眾一起“同做一件事”“同喝一碗水”，關心關注群眾的“眉上愁”“心中盼，把群眾的“一枝一葉”當作成黨員幹部的“頭等大事”，把基層當作幹事創業的肥沃土壤，在基層歷練、砥礪磨礪中，感悟生命之重，增加人生厚度、擴寬人生的寬度。



堅守崗位，點亮前行之路。一個崗位，就是一份責任，作為新時代黨員幹部衹有從心裡在築牢責任意識，才會彰顯無私的奉獻情懷。“先天下之憂而憂，後天下之樂而樂”，從範仲淹的詩句中我們深刻感悟到他為人民而舍我其誰的奉獻精神，古人就有如此氣魄，作為新時代的我們更應該胸懷“國之大者”，扎根基層。作為基層幹部，要堅持“一切為了群眾、一切依靠群眾，從群眾中來、到群眾中去”的群眾路線，把群眾的事當成自己的事來辦，竭盡全力為群眾辦好事、做實事、解難事，不斷增強人民群眾的獲得感和幸福感。當好產業發展方面的指導員。瞭解村情民意，結合實際情況，謀劃好適合本村的產業、發展好優勢特色產業、探索好產業的拓展渠道，不斷實現強村富民。



初心如磐，堅定前進之心。空談如同棉絮，經不起風吹雨打，衹有在平時的點滴小事中，下足“笨功夫”，不放過發現任何一個問題，千方百計的去解決問題，才能把解決問題的那把“刀刃”越磨越利，為開展工作事半功倍。要向大山的女兒黃文秀學習，在完成碩士學業後，沒有迷失在城市的繁華聲色中，而是選擇反哺家鄉，幫助百姓擺脫貧困，在建設家鄉中取得不俗成效，用生命踐行了自己初入基層所許下的承諾；大學生村官秦玥飛，用實際行動帶領民眾脫貧致富；植物學家鐘楊，用背包裝滿了青藏高原深處的種子基因……基層的土地上，灑滿了他們的汗水，也凝聚著他們的心血。基層群眾心裡惦記著他們，言語中感激著他們，目光中留戀著他們。



恪盡職守，鍛造創新之舉。“周雖舊邦，其命維新”，衹有思想上的“破冰”，才會有行動上的“突圍”，認識不到位，思想不重視，創新就難取得成效。而不創新就要落後，創新慢了也要落後。”站在新的歷史起點上，形勢環境變化之快，改革發展任務之重、矛盾風險挑戰之多，對我們的考驗之大前所未有，作為黨員幹部應當提高創新意識，在工作中進一步解放思想，破除思維禁錮。特別對基層而言也要創新，才能不斷地滿足人民群眾不同的需求，雖然講創新，但要依托於實際需求和需要，要堅持問題導向，接地氣，以“怎麼解決問題”為中心，扎扎實實開展工作，例如，在推進鄉風文明、產業發展、環境整治等方面也要有新的思路、新方法才能更好推動工作。



作為新時代黨員幹部，要扎根基層，拜人民群眾為師，向群眾學習，與群眾身挨身坐、心貼心聊，讓群眾掏出心窩子、打開話匣子、道出真心話，從中汲取人民群眾無窮無盡的智慧，想出很多解決問題的辦法和舉措，在實踐中築牢理想信念之基。



（來源：光明網）