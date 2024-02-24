把老舊小區改造這件好事辦好

中評社北京2月24日電／據經濟日報報導，數據顯示，2023年全國開工改造城鎮老舊小區5.37萬個、惠及居民897萬戶，共完成投資近2400億元。2019年至2023年，全國累計新開工改造城鎮老舊小區22萬個，惠及居民3800多萬戶約1億人。



城鎮老舊小區改造是惠民利民的好事。它聚焦群眾急難愁盼問題、積極回應老百姓關切，“哪不行改哪、缺什麼補什麼”，抓好“樓道革命”“環境革命”“管理革命”等，通過改造，提升了城市老小區、老社區的居住環境、設施條件、服務功能，對加強和改進基層社會治理等也有積極作用。



但這樣的好事辦起來並不容易。比如在有的地方，好事沒有辦好，反而成了糟心事。新修的小區道路凹凸不平，污水井裡磚頭瓦塊沒有清理導致經常堵塞，樓頂沒有處理好防水屢修屢漏……其中一個重要原因是監督機制沒有充分發揮作用。如果能建立起居民監督舊改全過程的機制，解決這些問題就容易多了。青島萊西市在舊改施工過程中製作樣板墻，公示投訴電話，面向社會招募監督員，全程接受居民監督，直至施工結束，由此提高了群眾滿意度。



因此，好事要辦好，關鍵在於如何踐行“以人民的根本利益為出發點和落腳點”，讓居民充分參與，把居民意見作為舊改施工、監理、驗收、付款等整個流程的重要依據，真正把人民利益落到實處，避免好事變成糟心事。



好事要辦好，還需要創新方式方法解決老難題。譬如，老樓加裝電梯難在居民意見統一難、資金籌措難等。現在不少地方普遍靠居民自發協商來解決，雖然穩妥但成功率較低。青島市李滄區上流佳苑社區通過黨支部牽頭做好居民工作，在居民表決同意率100%的民意基礎上，為社區全部11棟老樓加裝了42部電梯，讓加裝電梯這個“老大難項目”得到有效實施。當然，每個地方情況不同，需採取的方式方法也會不同，必須因地制宜創新思路，採取更有針對性的辦法，才能促進各類相關難題的解決。



城鎮老舊小區改造也是城市提質向新的重要一環。舊改質量如何、效果如何，將直接影響城市未來的發展質量。因此，必須站在為城市未來負責的高度，堅持系統觀念，堅持問題導向，加強系統集成，破解執行偏差、質量不高、避難就易等問題，把老舊小區改造成城市高品質的新樣板，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。



（來源：經濟日報）