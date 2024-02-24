中評社北京2月24日電／當地時間23日，新一輪加沙地帶停火協議談判在法國巴黎舉行，卡塔爾、埃及和美國代表與以色列代表團展開談判，但巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）方面沒有參加本次談判。



央視新聞綜合外媒報導，參加這次談判的以色列代表團是由以色列情報和特勤局（摩薩德）局長巴爾內亞和以色列國家安全總局（辛貝特）局長羅嫩·巴爾率領，本輪談判將由卡塔爾首相穆罕默德和美國中央情報局局長伯恩斯主持。當天，巴爾內亞已分別與卡塔爾、埃及和美國代表進行談判。有以色列官員在接受採訪時表示，對談判前景保持樂觀，但談判過程將是艱難的。



此前，埃及、卡塔爾、美國和以色列代表1月28日在巴黎舉行加沙地帶停火協議談判。由於哈馬斯和以色列拒絕面對面談判，因此埃及和卡塔爾方面事先與哈馬斯溝通，兩國代表再前往巴黎與以色列進行談判。2月13日，四國代表在開羅再次舉行談判。據瞭解，以色列在談判中要求哈馬斯釋放仍被扣押的以方人員，同時誓言推進行動直至摧毀哈馬斯有生力量。哈馬斯方面則要求以色列結束軍事行動、從加沙地帶全面撤軍，以及釋放大量被關押在以色列獄中的巴方人員。因雙方分歧過大，談判未能取得進展。



哈馬斯領導人哈尼亞23日凌晨結束對埃及首都開羅的訪問。哈馬斯在聲明中說，哈尼亞與埃及情報總局局長卡邁勒會晤，討論了以軍侵略、巴以互換被扣押人員和加沙地帶援助等事宜。有哈馬斯官員表示，哈馬斯並沒有向埃及提出新的停火方案，他們接下來將等待斡旋人從巴黎帶回的最新消息。