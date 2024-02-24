召委不禮讓民眾黨　洪孟楷：話語權不拱手讓人

中評社台北2月24日電／“立法院”第11屆第1會期日前開議，29日將舉行召委選舉，國民黨團三長日前雖與民眾黨團三長、黨主席柯文哲愉快餐敘，但國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷今（24）日表示，當仁不讓，召委不需禮讓，議題上可接受建議並且排案往進步的方向邁進，國民黨應該提出自己的論點，爭取更多的支持，而不是把“國人”給予的話語權拱手讓人。由於國民黨本屆“立委”席次大幅上升，為確保黨內溝通順暢，國民黨團也於24至26日移師花蓮舉行共識營，盼能在會中增進彼此默契。



中時新聞網報導，洪孟楷今在臉書表示，開議之後，媒體或是外界，對於後續“立法院”委員會召委到底會不會藍白合作，國民黨禮讓其中一兩席召委給民眾黨？原則上在週末的黨團共識營就會討論，黨團的重大策略都需要黨團大會來決議，所以黨團共同決定最後結果，才會照那個方向來走。



“但如果問我個人的意見，我會說當仁不讓”，洪孟楷說，“召委不需要禮讓，但可以適時採納各委員的意見來排議程”，尤其是重大的法案審議，包括吹哨者保護法、不在籍投票、人工生殖法等相關法案審查，早日排審、早日討論、早日要求“行政院”提出對應版本，共同推動往進步的修法邁進。他也認為，台灣人民給國民黨54席“立法委員”主流民意，要引領民意、回應民意、符合民意，這才是我們現在應該做的事。



洪孟楷直言，“當仁不讓”意指遇到應該做的事，主動承擔起來，而不推讓。本次八個委員會藍營都有老幹新枝，每一個委員會可以說都是有專業、有論述、有能力的委員在其中，而每一個委員會也都有不只一位委員提出表達有意擔任召委，既然黨內就已經有召委人選，實在沒理由自己不主動承擔起來。



對於新會期的八位藍營召委，洪孟楷希望往三個方向來做，“優先排審眾人所關心的法案，加速立法進程”、“與民眾黨委員保持良性互動，臨時提案依專業判斷可互相簽署，共同監督執政黨政府”、“遇重大社會關注議題，可隨時溝通變更議程，邀相關部會首長親自到委員會報告說明，給‘國人′清楚交代”。



洪孟楷強調，“有理念、主張，才能夠爭取大家的支持，我們應該提出自己的論點，爭取更多的支持，而不是把‘國人′給予的話語權拱手讓人。當仁不讓，國民黨也不該再溫良恭儉讓。尊重最終黨團大會所做出的共識決；但保持良好互動、有主體性，這是我個人在召委選舉中的想法”。