勿以訛傳訛？名嘴嗆陳建仁：政府“訛”得厲害

中評社北京2月24日電／針對大陸漁船翻覆案，“行政院長”陳建仁23日表示，金門地檢署說明相關調查，並沒有證實漁船的翻覆是因為碰撞而引起，相信司法調查公信力，“有心人士不要以訛傳訛”。資深媒體人李艷秋對此痛批，所有的“訛”都是政府自己造的，一般警察抓交通違規都用密錄器，抓走私、護海域的海巡員卻沒有密錄器，這麼荒唐的事，還兇巴巴的要大家不准以訛傳訛，“你還以為自己完全執政，可以隻手遮天嗎？”



中時新聞網報導，針對有沒有錄影，李艷秋在臉書指出，衹有兩個可能，一是有錄，但不拿出來；二是沒錄，至於有錄但不拿出來，衹有一種可能“對己不利”。但她坦言，“根本沒錄影，問題更大”，第一，前線執勤，竟然連全船監視器都沒有，如同上戰場不發槍，離譜的是，35艘艇都沒有，連第三世界國家都不如；第二，海巡員身上配有密錄器，但沒有人用，原因是不夠分配，這艘船根本沒配到。



李艷秋認為，此事因為官方說詞反反覆覆，“訛”得厲害，真相仍不明不白，但清楚映照幾個事實，第一，這八年部會中充斥沒有專業，靠派系分配官位的官員，出了事毫無應變處理的能力；第二，凡出了事，一罵前“總統”馬英九，二賴共產黨，三推給基層，這樣的公式一套再套；第三，公務機關為保自己官位，配合主政者掩飾真相；第四，這八年在野黨及媒體監督全部失靈。

