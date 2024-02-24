新春走基層丨不誤農時不負春

中評社北京2月24日電／據中央紀委國家監委消息，廣西壯族自治區北海市合浦縣紀委監委圍繞春耕糧食生產、涉農資金落實、幹部履行職責等情況，開展一線監督。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在黨江鎮西山村瞭解有關情況。記者 鮑爽 攝

2月20日，雨水節氣剛過，廣西壯族自治區北海市合浦縣氣溫已達28℃。在合浦縣黨江鎮西山村，這裡水源充足、土壤肥沃、年均溫度高，適宜雙季水稻的種植，每年2月開始種植早稻，6月中旬即可收穫。



這一天，種植大戶莫坤秀起了個大早，領著雇請的十幾位村民來到田裡進行露天育秧。



“春耕是決定一年收成的關鍵時期，我們一點也不敢鬆懈。”莫坤秀承包了467畝土地，是附近十裡八鄉有名的種植能人。春節前，他就開始準備春耕事宜，購進了優良的稻種和配套農資，整理好了地塊。



莫坤秀和村民們熟練地在田裡鋪設育秧盤，播撒下種子。“我們這裡的水稻播種方式分直播、機插和拋秧3種，機插和拋秧都需要提前集中育秧。”莫坤秀告訴記者，大約半個月後，今天播下的種子就可以長成適合移栽的秧苗。



“這是超級稻，我這幾年種下來，平均畝產可達約500公斤。為促進種子發芽，我們一般會提前2天浸種。”莫坤秀雙手捧起一把種子，浸水後這些種子顯得格外飽滿。



為確保幾百畝水稻如期種植，莫坤秀一般會分批次育秧、插秧，按地塊逐步播種。今天是他今年早稻種植育秧的最後一期，距離這塊土地500餘米的另一塊田裡，最早一期的秧苗已經有三四寸高。



苗好一半穀，秧好半年稻。一陣暖風拂過，綠油油的秧苗輕輕搖曳，煞是喜人。“這是今年第一批秧苗，現在已經長到了可以拋秧的標準。這6畝地的種苗，可以栽種200畝的大田。”莫坤秀說。



50歲出頭的莫坤秀種了快20年的水稻，種植面積從最初的150畝到如今的467畝，畝產由400公斤提升到近500公斤，收入也顯著增加。“現在國家的政策好，既有農技專家上門為我們提供技術指導，又給各種補貼。

