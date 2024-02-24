西藏緊盯工程項目建設領域腐敗問題

中評社北京2月24日電／據中央紀委國家監委消息，針對工程項目建設領域腐敗問題易發多發問題，西藏自治區紀委監委督促自治區各區直單位、區管國有企業涉及工程項目審批建設驗收的單位（部門），建立領導幹部在項目審批建設驗收等環節違規行為負面清單制度，實現監督關口前移。截至目前，相關單位共制定負面清單109份。



“從監督檢查、審查調查和巡視巡察情況來看，工程項目建設投入資金量多、利益關聯度高、權力尋租空間大，成為腐敗問題易發多發重點區域。”西藏自治區紀委監委黨風政風監督室相關負責同志介紹，近年來，自治區交通運輸廳多名區管幹部因嚴重違紀違法問題被查處。為加強以案促改，駐區交通運輸廳紀檢監察組研究制定《關於綜合監督單位領導幹部干預插手工程建設等違規行為負面清單》，提醒重點部門、關鍵崗位黨員領導幹部廉潔用權，取得較好效果。



在走訪調研、徵求意見、充分論證的基礎上，自治區紀委監委印發《關於督促項目審批建設驗收單位（部門）建立負面清單等制度的通知》，督促106家區直單位及區管國有企業結合自身職能職責，緊盯“關鍵少數”，圍繞本單位（部門）工程項目審批建設驗收工作中的風險點和薄弱環節，全面分析研判違規決策等多發易發類問題，制定負面清單，為領導幹部履職用權劃出紅線。



自治區財政廳針對項目審批建設以及資金撥付過程中存在的風險隱患，制定負面清單，涉及“違反‘三重一大’決策制度，直接安排或簽批項目建設有關事宜”“安排特定關係人通過各種手段違規承攬項目或充當‘掮客’從中收取點子費，謀取利益”等13項內容。



此外，自治區紀委監委要求各派駐（派出）機構，區管國有企業、區屬高校紀檢監察機構認真梳理綜合監督單位（部門）在工程項目審批建設驗收環節違規用權等問題，建立備案報告登記制度。派駐紀檢監察機構收到領導幹部違反法律法規或議事規則，利用職權或職務影響力向有關人員以指定、打招呼、批條子、暗示、強令等方式插手干預項目招標投標、建設管理、竣工驗收等行為的報告，依規依紀依法進行處理。



“我們計劃將清單和制度執行情況作為今年監督工作重點，會同各監督檢查室持續加大監督檢查力度，推動負面清單和登記備案報告制度執行到位，努力實現監督關口前移，降低項目建設、資金審批中的廉政風險，適時推進各地（市）縣的推廣工作。”自治區紀委監委黨風政風監督室相關負責同志表示。