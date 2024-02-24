中評社北京2月24日電／據北京晚報報導，昨天上午，本市召開首都精神文明建設工作大會。市委書記尹力強調，今年是新中國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，首都各項事業都要有新氣象新作為。要深入貫徹習近平文化思想，高質量推動首都精神文明建設走深走實走新，融入各項事業之中，為新時代首都發展注入更為主動的精神力量。市委副書記、市長殷勇主持會議。



推動首都精神文明建設邁上新台階



尹力指出，黨中央歷來重視社會主義精神文明建設，習近平總書記作出一系列重要論述，為做好精神文明建設工作提供了科學指引。我們要進一步增強做好首都精神文明建設工作的思想自覺和行動自覺，深刻認識物質文明和精神文明協調發展是中國式現代化的重要特徵，提高豐富群眾精神生活的政治站位；深刻認識精神文明建設是擔負新時代新的文化使命的重要要求，培育自信自強的精神品格；深刻認識精神文明建設是推動首都發展的重要支撐，增強源源不斷的精神動能。



尹力強調，要突出重點和關鍵，推動首都精神文明建設邁上新台階。要加強習近平新時代中國特色社會主義思想學習宣傳，持之以恒用黨的創新理論凝心鑄魂。鞏固拓展主題教育成果，落實好市委關於深化學習貫徹常態化制度建設的意見，夯實幹部群眾擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”的思想根基。開展有生氣、接地氣的理論宣講活動，推動理論宣傳入腦入心入行。



營造昂揚進取的良好氛圍匯聚推動首都發展的磅礴力量



尹力強調，要營造昂揚進取的良好氛圍，匯聚推動首都發展的磅礴力量。以強信心為重點加強正面宣傳，緊扣京津冀協同發展戰略實施十周年等重要節點，精心策劃主題宣傳，講好中國經濟發展故事，為首都高質量發展注入正能量。以增溫度為重點改善營商環境，精準開展政策宣傳解讀，加強社會信用體系建設和誠信宣傳教育，讓守信踐諾成為北京營商環境最醒目的標識。以優服務為重點凝聚發展共識，關心關愛兩新組織、新興領域從業人員，廣泛動員和凝聚各方面力量。要培育向上向善的社會風氣，建設道德風尚首善之區。強化主流價值主導地位，打造紅色文化教育課堂，引導市民群眾厚植家國情懷。發揮先進典型、志願者、青少年等重點人群帶動作用，引導全社會崇德向善。完善志願服務體系，擦亮志願服務品牌。抓好青少年思想政治引領和價值觀塑造，打造大中小學思政聯合體。大力倡導文明新風，形成文明、綠色、健康的社會風尚。

