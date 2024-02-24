國際觀察｜俄烏和平難覓，歐為美埋單何時了

中評社北京2月24日電／據新華網報導，2月24日，烏克蘭危機升級已延續兩年之久，雙方在戰場上僵持不下，和平難覓。作為這場衝突背後的始作俑者，美國一方面消耗和孤立俄羅斯，一方面以安全之名進一步捆綁歐洲。歐洲不得不隨美國起舞，任美國“收割”，承受了這場衝突的主要外溢衝擊。



美國拱火，歐洲埋單，是這場衝突背後美國犧牲歐洲利益換取一己私利的真實寫照。正是在美國主導下，北約一再背信棄義，不斷東擴，讓歐洲大陸重燃戰火。兩年來，美國裹挾著歐洲不斷對烏加碼援助，對俄揮舞制裁大棒，讓歐洲吃盡苦頭。近期發布的《2024年慕尼黑安全報告》指出，烏克蘭危機全面升級破壞了該地區建立合作安全秩序的願景，整個歐洲無法繼續享有和平紅利，不得不在自身防務和援烏方面耗費更多資金。眼下由於美國黨派間的政治角力，美國對烏軍援陷入停滯，歐洲陷入更深困境。德國基爾世界經濟研究所發布的報告顯示，2022年2月至2023年12月期間，歐盟承諾的對烏軍援總額比美國還多。報告預計，美國未來能否繼續提供援助具有很大不確定性，歐盟對烏軍援需至少翻倍才能填補美國留下的空缺。更讓歐洲鬱悶的是，美國國務卿布林肯公開表示，美國對烏軍援資金90%用於在美國本土生產援烏武器裝備，可謂“肥水不流外人田”。



歐洲“失血”，美國收割，是這場衝突背後美歐利益得失的真實現狀。美國向來善於發戰爭財。兩年來，烏克蘭危機給歐洲帶來的衝擊迅速從戰場傳導至經濟領域，軍費節節上漲、能源價格飈升、通貨膨脹居高不下、經濟復甦勢頭進一步承壓，而美國則忙著“收割”好處，盤剝歐洲。安全恐慌讓歐洲各國不斷提升防務水平，訂單如雪片一樣落到了美國軍火商手中。美國《華爾街日報》網站報導，美聯儲數據顯示，美國國防和航天領域的工業產值自俄烏衝突爆發以來增長了17.5%。沃爾夫研究公司軍事工業分析師邁爾斯·沃爾頓說，美國國務院表示，在截至去年9月份的一年時間裡，美國有800多億美元的重大軍火交易，其中約500億美元軍火的去向是歐洲盟國。歐洲追隨美國制裁俄羅斯，導致歐洲能源供給緊張、通貨膨脹加劇、民生受到衝擊，而美國卻“趁火打劫”高價向歐洲兜售能源，大發橫財。法國總統馬克龍曾公開抱怨，美國賣給歐洲的天然氣價格比美國本土市場售價高出3至4倍，美國從地緣政治爭鬥中獲取了超額利潤。美國《華爾街日報》刊文指出，歐洲能源危機的大贏家是美國經濟。



這場衝突給本就不平等的美歐跨大西洋夥伴關係帶來深遠影響。戰略自主一直是歐洲一體化事業的目標。然而，自烏克蘭危機升級以來，歐洲戰略自主遭受空前挑戰。利用烏克蘭危機升級，美國加強了對歐洲政治、軍事和經濟上的控制，進一步把歐洲綁定在自己的戰車上，緊扼歐洲戰略自主的咽喉。在美國政客們看來，弱化歐洲、使之不得不依附於美國，最符合美國的利益。美國口中的“盟友”“夥伴”只不過是服務其霸權戰略的“棋子”。正如德國聯邦議院議員塞維姆·達代倫所說：“美國想要的不是盟友，而是忠誠的僕從。”西班牙前外交大臣阿蘭查·岡薩雷斯·拉亞和歐洲對外關係委員會政策研究員卡米爾·格蘭德在美國《外交》雙月刊網站發表文章指出，歐洲已經無法再把美國作為一貫的夥伴，美國不能永遠保證歐洲的安全。歐洲國家領導人應該把賭注押在一個更加一體化的歐洲上。



歷史經驗證明，任何衝突的終點都是回到談判桌。歐洲對外關係委員會最新一項針對12個成員國超過1.7萬名受訪者的在線調查顯示，有超過四成受訪者希望歐洲敦促烏克蘭與俄羅斯進行談判。總部設在比利時布魯塞爾的智庫國際危機研究組織在其網站刊文指出，歐洲要留意俄羅斯任何真誠的外交提議，在確保烏克蘭和歐洲長期安全的條件下通過談判結束這場衝突。