美國大選手記｜南卡羅來納州選民的迷茫與憂慮

中評社北京2月24日電／據新華社報導，“我們現在面臨很多混亂。”在美國南卡羅來納州格林維爾市，33歲的選民沃特斯對新華社記者說。他表示，當前美國政策讓很多像他一樣的年輕人感到失望。



美國2024年總統選舉南卡羅來納州共和黨初選24日舉行，美國前總統特朗普再次受到美國前常駐聯合國代表、前南卡州長妮基·黑利的挑戰。新華社記者在南卡多地採訪時發現，迷茫、憂慮的情緒在選民中普遍存在，移民問題、經濟形勢等是他們最關注的話題。



沃特斯是傾向共和黨的獨立選民，在他看來，美國面臨的最重要問題是“移民危機”。



美國聯邦政府最新數據顯示，2023年12月，在美國與墨西哥邊境被捕的非法移民人數近25萬人，較11月增長31%，刷新紀錄。另據美國眾議院國土安全委員會的數據，2023財年是美國邊境問題有史以來最嚴重一年，被驅逐或被逮捕的非法移民逾320萬。



記者在採訪中發現，南卡州選民在移民問題上存在分歧：有選民認為大批非法移民湧入，搶占美國底層民眾社會資源和就業機會，並帶來治安隱患；也有選民認為，美國本就是移民國家，移民給美國經濟發展帶來動力，應繼續歡迎移民。



在格林維爾市一家燒烤餐廳，經濟形勢是餐廳老板、非裔美國人詹姆斯·赫斯特最關心的話題。他說，美國經濟數據看上去還行，但當前經濟形勢並不理想，處於不穩定狀態。“（若出現）任何一個錯誤舉動，美國經濟就可能陷入糟糕境地，我們將可能陷入財務困境。”



面對即將到來的共和黨初選，赫斯特表示自己面臨“艱難抉擇”。他說，特朗普眼下官司纏身，備受爭議；黑利儘管曾擔任南卡州長，但她能否勝任總統讓人心存疑慮。



儘管在黨內初選階段屢屢受挫，黑利20日在南卡州說：“我拒絕退選。”就堅持不退選的理由，黑利多次重申，特朗普乃至民主黨籍現總統拜登不應成為選民的唯一選擇。



在南卡小城卡姆登，共和黨選民貝姬·奧哈拉認為，特朗普有太多爭議，她希望黑利能為美國帶來一些“改變”。她說，當前美國經濟、邊境狀況都不容樂觀，“這要歸咎於民主黨政府的政策”。



支持黑利的不少選民都表示，他們不願再看到特朗普和拜登的對決。退伍軍人丹·霍爾泰爾說，他曾兩次投票支持特朗普，但他不滿特朗普上次大選後拒絕承認敗選的表現，他還對拜登的高齡感到擔憂。



目前，特朗普面臨多項指控，美國聯邦最高法院還將對特朗普參選總統資格上訴案進行裁決。特朗普的支持者克里斯告訴記者，這些刑事訴訟是民主黨旨在“摧毀”特朗普的協同行動。



共和黨占微弱優勢的國會眾議院正對拜登展開彈劾調查，而其子亨特·拜登則面臨稅收和槍支等方面的指控。隨著競選的展開，雙方的“火藥味”也愈發濃烈。



“如果是（特朗普和拜登）這兩個人對決，他們只會鬥來鬥去、鬥來鬥去，美國未來四年會比現在更糟糕。”霍爾泰爾說。