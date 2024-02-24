“國潮”遇上創新　節日消費市場“新”意足

中評社北京2月24日電／據央視新聞報導，正月十五元宵節又稱上元節、燈節。如果說春節是一台民俗大戲，那麼元宵節就是這台“大戲”的壓台節目。傳統的元宵佳節與賞花燈、吃湯圓、猜燈謎等習俗“綁定”到了一起，在歷史的長河中傳承不息。如今，“元宇宙”燈會，AR廟會、新式湯圓……傳統民俗與現代文化交相輝映之間，別有一番中國式情調。節前，記者在北京的市場裡發現，傳統的手工搖元宵還是很多人的心頭好的同時，好吃、健康叠加顔值衝擊，成為今年湯圓的新賣點。



北京磁器口地鐵站旁邊的這家老字號小吃店這兩天迎來了客流高峰。消費者們排上1個多小時的隊，就為吃上這一口正宗的“京味兒元宵”。



這家老字號小吃店已經有將近100年的歷史，每年元宵節前夕在這裡購買元宵已經成為不少市民的情懷。今年，除了傳統口味以外，店裡還推出了沙棘、桂花等新口味。



店前門臉兒的元宵銷售火爆，店裡的師傅也正在加緊製作。在這裡，手工搖制的元宵需要16項工序才能送到消費者手中。負責人告訴記者，因為通過傳統工藝製作的元宵頗受歡迎，這幾天天還沒亮工作人員們就要開工了。



在採訪中記者發現，除了口味，今年消費者對元宵造型的關注度越來越高，“高顔值”和“好寓意”成為今年的一大特色。



平台數據顯示，最近一周，“手工元宵”關鍵詞搜索量環比前一周增長超4倍。其中，北京地區搜索熱度最高。餐飲商戶也紛紛更新線上套餐，增加元宵類菜品。截至2月21日，在某平台上線“元宵”主題堂食套餐的北京餐飲商戶數周環比增長55%，相關訂單量增長超165%。

