花式創意助力“元宵檔”消費旺

中評社北京2月24日電／據央視新聞報導，四川自貢燈會是國家級非物質文化遺產，以場面宏大、構思巧妙、製作精細聞名。今年的自貢燈會還在工藝上做了創新，除了捆扎、絲架、焊接、噴塗等傳統工藝外，還採用無絲工藝來製作敦煌飛天燈組。一起去看一下。



這組盛世飛天燈組總長75米、高15米，為了展現飛天人物皮膚的細膩與柔美，燈組首次採用了無絲工藝與傳統絲架造型相結合的方式。也就是在人物臉部、手臂等肌膚裸露的部位採用無絲工藝增強內部透光，使皮膚看起來非常光潔，而在有衣衫包裹的部位則採用傳統絲架造型。



製作團隊告訴記者，傳統工藝製作彩燈多用竹子或鋼絲作內骨架，而無絲工藝則不用，製作過程更為繁復，先要用泥塑打底，泥塑幹後倒模，模幹後再敲碎泥塑，將倒的模內外打磨均勻，再和其他部位的絲架結合在一起裱糊上色。



燈會負責人表示，實際上是通過這種方式、通過這種創新把自貢彩燈和當代藝術相結合，未來會創新更多好的作品呈現給大家，讓自貢彩燈永葆青春，更具有時代感和國際範。



“秦淮燈彩”進高鐵 人在旅途慶元宵



元宵節前夕，一趟由南京南站開往浙江蒼南的列車上，一場特別的元宵節慶祝活動正在熱鬧進行。五彩的花燈、喜慶的窗花，來自南京的“秦淮燈彩”讓旅客們感受到了濃濃的元宵節氛圍。



在G7581次列車的餐車車廂裡，鐵路部門工作人員邀請了來自南京的“秦淮燈彩”非遺傳承人現場為大家講解非遺製作技藝，並指導小朋友們做花燈。另一邊，身穿漢服的工作人員正在組織旅客們猜燈謎，讓大家在旅途中也能感受到濃濃的節日氛圍。

