“到底在掩飾什麼？”台灣輿論追問漁船事件真相

台灣海巡部門將翻覆的大陸漁船拖回金門進行調查。（來源：新華社） 中評社北京2月24日電／據大公網報導，2月14日，農曆大年初五，福建一艘漁船在廈金海域被台方海巡艇粗暴對待，致4人落海，其中2人遇難。這一惡性事件受到兩岸社會高度關注，紛紛要求台海巡單位公布現場錄影以釐清真相。但直到20日，遇難船員家屬抵金門處理善後，金門檢方才披露部分事件訊息，並告知海巡單位沒有現場錄影。島內輿論為之譁然，連日來一再追問“到底在掩飾什麼”。



金門檢方：台海巡單位無現場視頻！



20日10時30分許，泉州方面人員陪同遇難船員家屬抵達金門，隨後參加所謂“說明會”，再前往金門縣殯葬管理所，對遺體進行查看和確認。



當晚，記者看到金門檢方在新聞稿中提到：金門海巡隊向檢方表示事件過程無錄像記錄。據台媒報導，金門地檢署主任檢察官施家榮表示，海巡人員接受訊問稱，大陸漁船“蛇行”，雙方碰撞，對方翻覆。次日，台海巡單位對外說明稱，事件過程沒能“搜證錄像”，因當事艇未配全船監視系統，手持攝影器材放在駕駛艙，大陸漁船“蛇行拒檢逃逸”，雙方“高速追逐”，“船身多次接觸”，海巡人員因劇烈晃動“沒有辦法拿器材搜證”。



簡言之，2名大陸船員遇難一周後，一些最基本的真實情況才得以曝光。但距離遇難者家屬和兩岸社會大眾需要的還原整個事件全部真相，還有多遠？



台灣輿論：一再隱瞞真相，不是疏失？



近日，島內輿論和各界人士就此事件跟進發聲。《聯合報》22日刊發社論批評台當局“海委會”：“第一時間不說實話，處理荒腔走板”。海巡單位事發後稱錄影已交檢方，7天後檢方證實：未錄像，而大陸漁船係因被追逐碰撞而翻覆。這說明“海巡多日來未說實話，一再隱瞞真相”。

