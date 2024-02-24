瓣瓣同心｜京津冀最大“菜籃子”“果盤子”

中評社北京2月24日電／據央視新聞報導，“車厘子、椰青等到達天津港的進口貨物，6小時就能完成清關手續並運輸到首衡市場內。”河北首衡高碑店市場商戶劉寶峰告訴記者，“不到2個小時，這些水果就能從高碑店端上北京市民的餐桌。”



2月23日，雪後的燕趙大地天朗氣清，首衡高碑店市場內物流貨車頻繁出入、短駁車來回穿梭，商戶們有條不紊地忙碌著，他們手中的貨物將運往京津冀各大主要果蔬市場。這座運營著果蔬、幹副、花卉、凍品、食品加工、五金等六大板塊的農產品市場區位優勢明顯，68公里北至北京，112公里東達天津，30公里南抵雄安，可輕鬆實現南北中轉、全國輻射。



京津冀協同發展10年來，三地協同逐步細化深化，首衡高碑店市場便是其中的一個縮影。



作為京冀兩地政府共同謀劃、推動的民生工程，首衡高碑店市場是京津冀協同發展北京產業疏解中首個落地運營的項目，也是承接北京非首都功能產業疏解的標杆性示範園區。目前園區已入駐商戶8700餘戶，其中承接北京的外遷商戶達7200餘戶，連帶疏解在京人口多達3.1萬人。2023年園區實現交易量1830萬噸，交易額1340億元。



作為2018年即落戶高碑店市場的北京商戶，劉寶峰見證了這裡6年多的變化：“因為這邊房租、人工成本低，交通優勢也明顯，一開始我們在這裡設了一個點，在過程中發現這裡發展快得多，2019年就整體搬過來了。”劉寶峰的水果銷量逐年遞增，除了供應北京市場，目前他的商品基本覆蓋了整個華北地區以及部分東北地區，年銷售額達20億元。



去年開始，首衡市場推動商戶向線上線下交易融合發展，目前已開展七期電商培訓。通過培訓，許多商戶以直播帶貨的方式，開拓了自己的線上銷售渠道。劉寶峰導演拍攝了一系列水果相關的短視頻，在短視頻平台上粉絲超20萬，成為農批產業領域的“網紅”。



市場裡這樣的例子還有很多。園區周邊教育、餐飲、住宿、休閑等各種生活配套一應俱全，憑借勤勞和智慧，許多商戶在這裡買了房，扎了根，真正實現安居樂業。



“首衡在做好產業承接、區域支撐工作的同時，還將進一步保障首都農產品安全穩定供應。”首衡集團總裁魏樹儉介紹。首衡充分借鑒疫情期間保供經驗，在高碑店市謀劃特大城市應急物資中轉站項目，在遭遇突發情況時，能夠切實保障京津冀城市群特別是首都7天以上農產品持續供應和價格穩定，進一步夯實區域內民生保供根基。



隨著產業規模增長，首衡高碑店市場不僅僅是保障京津冀地區民生保供的重要力量，目前農產品銷往三北地區各省市二級批發市場和連鎖商超，輻射範圍達13個省市，輻射人口近5億。



“接下來，我們將著力提升優質農產品供給能力，深入推進‘淨菜進京’，加快智慧冷鏈二期和特大城市應急物資中轉站等項目建設，做好京津冀‘菜籃子’‘果盤子’供應保障。同時，積極構建三級民生保障體系，打造生活服務‘微中心’，推進農產品供應鏈體系的數字化升級，推動京津冀協同發展不斷邁上新台階。”首衡集團總裁魏樹儉表示。