瓣瓣同心｜生物醫藥產業助推京津冀協同創新

中評社北京2月24日電／據央視新聞報導，初春時節，萬物蓬勃。行走在河北省石家莊市高新區的國際生物醫藥園，知名藥企標識不斷掠過，有的企業已經建成投產，有的正在全力建設推進，園區內一幅如火如荼的發展場景。



很難想象，就在2021年，這裡還是典型的城中村：南、北郤馬村周邊，插花一樣分布著一些企業。石家莊的做法是——插花式開發為集中開發讓路，土地供應優先保障產業所需，推進產業向高端化、集群化發展。



2023年5月，習近平總書記在石家莊市國際生物醫藥園規劃展館考察時強調，生物醫藥產業是關係國計民生和國家安全的戰略性新興產業。要加強基礎研究和科技創新能力建設，把生物醫藥產業發展的命脈牢牢掌握在我們自己手中。



“總書記對石家莊發展生物醫藥產業非常肯定，他的講話給了我們極大的鼓舞，讓我們對園區的發展更有信心。”石家莊市國際生物醫藥園管委會常務副主任李慶輝說。



生物醫藥是石家莊市高新區的主導產業。2021年8月，石家莊市高新區抓住河北省支持省會高質量發展的政策機遇，打造了2.8萬畝的石家莊市國際生物醫藥園，在全國同級別專業園區中，區位突出、面積最大。園區按照“北研南產、西居東拓”總體布局分為5大功能區域，構建起集研發、孵化、產業化、銷售及配套服務於一體的全鏈條產業生態系統。



在京津冀協同發展的大背景下，園區通過組建招商團隊、舉辦行業大會等方式大力引進來自京津地區的生物醫藥企業，助推自身實現高質量發展。目前，園區聚集石藥集團巨石生物、藥明生物等生物醫藥企業243家，累計承接“京津研發、石家莊轉化”生物醫藥類項目65個，為推進京津冀協同創新發展帶來蓬勃動力。



生機勃勃的生物醫藥產業，吸引著眾多創新人才到石家莊落戶扎根。“目前石藥集團引進的北京、天津等高校畢業生，持有石家莊綠卡人才有100餘人，分布在研發、生產、銷售及職能管理等各條線。”石藥集團人力資源中心高級總監高秀強表示。石家莊市向來石發展的各類人才發放人才綠卡，憑借這張綠卡，可以在石家莊申領租房和購房補貼、申請人才公寓、免費乘坐公交地鐵等。



在政府和企業的共同努力下，越來越多的京津冀人才投身到生物醫藥領域的發展中。截至2023年底，石家莊共有生物醫藥企業1299家，營收占全省生物醫藥行業60%以上，石家莊生物醫藥躍上千億量級。