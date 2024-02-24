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俄羅斯法院裁定德國一公司違約
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2024-02-24 17:32:53
中評社北京2月24日電／據央視新聞報導，俄羅斯一家仲裁法院近日裁定，扣押德國林德公司的超過10億美元的資產，以補償因其違約給俄羅斯公司造成的損失。
林德公司此前與俄羅斯化工聯盟公司簽署合同，並在2021年收到俄方公司提供的預付款，計劃在列寧格勒地區建造天然氣加工廠。在歐盟開啟對俄羅斯制裁後，林德公司以歐盟限制為由暫停相關工作。2022年，俄羅斯化工聯盟公司向林德公司提出索賠。
2022年2月起，歐盟對俄羅斯實施了多輪制裁，涉及能源、貿易、金融、運輸等多個領域。
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