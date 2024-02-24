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新西蘭：鬧元宵
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2024-02-24 17:33:29
中評社北京2月24日電／據央視新聞報導，2月23日，在新西蘭最大城市奧克蘭，人們在元宵燈節上合影留念。
2024年奧克蘭元宵燈節22日晚在新西蘭奧克蘭市開幕，將持續至25日，預計吸引觀眾15萬人次。
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