中評社北京2月24日電／據央視新聞報導，2月23日，在新西蘭最大城市奧克蘭，人們在元宵燈節上合影留念。



2024年奧克蘭元宵燈節22日晚在新西蘭奧克蘭市開幕，將持續至25日，預計吸引觀眾15萬人次。