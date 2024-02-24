巴西研究人員成功合成蜘蛛毒液中的抗癌物質

中評社北京2月24日電／據新華網報導，巴西布坦坦研究所近日發布新聞公報說，該研究所參與的一個團隊在當地一種蜘蛛毒液中提取的物質表現出可以對抗癌細胞的潛力，並成功合成了該物質，為治療癌症帶來了新希望。



公報說，研究團隊以一種生活在巴西聖保羅州沿海地區的毒蜘蛛為研究對象。他們在這種蜘蛛的毒液內發現了一種可以對抗癌細胞的多胺物質，並在實驗室成功實現了該物質的合成及純化。



研究人員表示，他們用兩種已知的分子合成了這種多胺物質，無需再從蜘蛛的毒液中獲取，從而使整個過程更加高效。



公報說，這種化合物和大多數化療藥物的最大區別之一，在於前者能夠通過啟動細胞凋亡機制殺死腫瘤細胞。這意味著細胞能夠以受控方式自我破壞，而不會引起炎症反應。此外，研究人員還觀察到，人工合成的化合物保留了在毒液的天然毒素中檢測到的抗腫瘤活性，並且該化合物能夠消除對化療有耐藥性的白血病細胞，白血病又俗稱“血癌”。



據負責抗腫瘤作用測試的研究員托馬斯·羅查·伊·席爾瓦介紹，通常來說，傳統的腫瘤治療手段會導致癌細胞壞死，從而產生炎症反應。而這種化合物會讓癌細胞進入細胞凋亡的過程，“就好像細胞以受控的方式內爆一樣”。這時免疫系統會收到有關細胞崩潰的警告，不會過度反應，因而也不會對其他器官和組織產生嚴重影響。



研究人員說，接下來將對肺癌和骨癌細胞進行測試。此外，他們還將在健康人體細胞中展開研究，以確認該化合物對健康細胞無毒，僅損害癌細胞。