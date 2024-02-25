中評現場：台商聯誼活動在北京舉行

聯誼活動現場（中評社 海涵攝） 中評社北京2月25日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦24日在北京舉辦2024年“慶元宵·迎團圓”台商聯誼活動。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤向廣大台灣同胞致以新春祝福。他表示，2023年大陸經濟頂住壓力、克服困難，圓滿實現主要預期目標。未來大陸經濟增長勢頭好、經濟發展韌性強、高質量發展活力足、改革開放紅利多的優勢更加顯著，將為廣大台胞台企扎根大陸發展提供更多機遇。我們全面貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央對台工作決策部署，將秉持以人民為中心、為兩岸同胞謀利造福的理念初衷，堅定推動兩岸關係和平發展、融合發展，不斷增進台商台胞在大陸的獲得感、幸福感。



宋濤表示，兩岸同胞都是中國人，家和才能萬事興。堅持一個中國原則，反對“台獨”，才能保持台海和平穩定，廣大台胞台企才能更多分享大陸新發展機遇、實現自身高質量發展。兩岸同胞要把握祖國必然統一的歷史大勢，秉持維護國家統一的民族大義，堅持走兩岸關係和平發展的康莊大道，排除干擾、破除障礙，共同開創兩岸關係和中華民族的美好未來，推進祖國統一大業。



與會台商代表表達了繼續扎根大陸發展的信心和推動兩岸關係和平發展的期望。全國台企聯榮譽會長丁鯤華表示，大陸經濟韌性足、前景好，兩岸應加強合作、共同發展。台灣商業總會主席賴正鎰表示，兩岸應在“九二共識”基礎上維護台海和平穩定，擴大開放交流，幫助台商台企分享大陸高質量發展機遇。台達集團董事長海英俊介紹了企業轉型升級、主動融入大陸新發展格局的情況，期待繼續加強兩岸產業合作，深化兩岸融合發展。敏實集團創辦人秦榮華表示，台企要堅定信心，把握機會，用好政策優勢，實現高質量發展。台青代表林書任分享了在四川省涼山州的創業體會，鼓勵更多台灣青年來大陸築夢圓夢，共同參與兩岸融合發展。台農代表李志鴻感謝各級政府為台灣農民來大陸發展提供的有力支持，表示將帶動更多台灣農民積極參與大陸鄉村振興，為祖國和平統一貢獻力量。



隨後，與會嘉賓還共同觀看了文藝演出，其中出自京劇傳統劇目《四郎探母》的唱段《坐宮》、大合唱《龍的傳人》等節目贏得滿場喝彩。



中共中央台辦、國務院台辦、海峽兩岸關係協會、有關省市負責人和台灣工商界代表、大陸台商台胞代表共約200人出席聯誼活動。

