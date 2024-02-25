陳益民：要和平、要發展是台灣產業界期待

台湾工業總會秘書長陳益民（中評社 海涵攝） 中評社北京2月25日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦24日在京舉辦2024年“慶元宵·迎團圓”台商聯誼活動。台灣工業總會秘書長陳益民在活動期間接受媒體聯合採訪，他表示，兩岸產業界的交流十分重要，從來沒有停過。台灣的主流民意是要和平、要發展、要交流、要合作，這也是台灣產業界的期待。



“今年是龍年，龍年寄托著中國人的美好期待。”陳益民代表台灣工業總會表達了台灣產業界的三個願望。第一願：維繫並強化ECFA，持續推動支持台商台在陸投資發展的政策。ECFA是兩岸經貿交流、產業融合的重要紐帶，台灣產業界非常期待它。第二願：透過“先行先試”，進行產業試點合作。大陸有許多海峽兩岸產業合作區，希望能夠擴大其規模、讓更多台商參與。第三願：擴大資源整合，助力台商拓展更大市場。因為，要促進產業融合，就必須要共同參與市場。如果能夠在資金籌措、通路、品牌等方面擴大資源整合，有助於台商進一步擴大市場。



談及對大陸經濟發展的預期，陳益民十分樂觀。他說，大陸有很多強項，比如，市場規模大、工業門類齊全，因此，大陸是有很大機會的。“我們期待與大陸在一起，因為大陸好，台灣也會更好。”



陳益民表示，兩岸產業界的交流十分重要，也從來沒有停過。大陸重視高端化、綠色化、高質化，這些也是台灣的強項。兩岸產業融合不只能夠“贏天下”，而且還能累積善意，讓兩岸走上共榮發展的和平道路，進一步為世界帶來正面的力量！



陳益民說，台灣的主流民意是要和平、要發展、要交流、要合作，這也是台灣產業界的期待。“希望兩岸產業界都能在新的一年更上一個台階。”

