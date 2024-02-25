郭弘揚：兩岸關係好，台青的未來定會好

四川運營成都星點海峽青年創業基地、亞台青海峽創業園總經理郭弘揚（中評社 海涵攝） 中評社北京2月25日電（記者 海涵）四川運營成都星點海峽青年創業基地、亞台青海峽創業園總經理郭弘揚2月24日在2024年“慶元宵·迎團圓”台商聯誼活動期間接受媒體聯合採訪。他表示，兩岸關係好，台灣青年的發展和未來一定會好。



郭弘揚介紹，這幾年有非常多台灣青年在成都創業。“過去一年，有不少台灣青年來大陸考察。光我們在成都就接待過1000多名台灣青年，其中有很多都是首來族。”



被問及有哪些創業經驗可以同台灣青年分享，郭弘揚告訴中評社記者，“電子信息、生物醫療、影視、文創等產業是我認為台灣青年來大陸創業很有發展機會的幾大領域。”他說，在城市的選擇方面，不只是北上廣深，台灣青年也可以多考察一些大陸的新一線城市——新一線城市成本相對較低，但是消費能力卻很強。郭弘揚說，“台灣青年應該多回大陸走走看看，不管是在哪個城市，只要適合自己，都可以在那裡追逐自己的夢想。”



郭弘揚表示，兩岸關係好，台灣青年的發展和未來一定會好。大陸十分歡迎台灣青年前來發展，也提供了很多政策上的支持。很多在大陸的台青台商之所以發展的很順利，就是因為他們來大陸看了、並決定扎根留下來，把握住了好的機遇。



郭弘揚說，大陸的機會很多。台灣的消費市場人口也就2000多萬，而目前成都一個市的常住人口就超過2000萬了。由此可見，大陸有廣闊的發展空間，這是台灣市場難以比擬的。與此同時，台灣青年在文創、科技等行業有一定優勢。如果他們帶著這些才能來到大陸市場，相信會發展得很好。