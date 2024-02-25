郭山輝：兩岸經貿融合方能實現互惠互利

全國台企聯榮譽會長、台升國際集團董事長郭山輝（中評社 海涵攝） 中評社北京2月25日電（記者 海涵）全國台企聯榮譽會長、台升國際集團董事長郭山輝2月24日在2024年“慶元宵·迎團圓”台商聯誼活動期間接受媒體聯合採訪。他表示，兩岸經貿融合，充分發揮各自的優勢，才有辦法實現互惠互利、共存共榮。



郭山輝說，大陸改革開放這幾十年來，整體的經濟實力，科技實力，綜合國力和人民生活水平都躍上了一個新的台階。自十四五規劃以來，大陸更正式邁入高質量發展的階段，以顯著的制度優勢、高效能的治理能力以及國內廣闊的市場空間，作為未來高質量發展的動力引擎，鼓勵產業科技創新，朝向科技前沿領域發展。2023年大陸的經濟發展更達到了一個新的高點，國內生產總值上升到126萬億元人民幣。



郭山輝表示，台商台企躬逢其盛，抓住大陸發展的新機遇，在祖國豐饒的土地上，努力耕耘，遍地開花，不但獲得新發展、提交出亮麗的成績，同時也為大陸的經濟成長，兩岸的經貿交流做出新貢獻。



“兩岸關係好，台灣才會好”，郭山輝說，兩岸經貿融合，充分發揮各自的優勢，才有辦法實現互惠互利、共存共榮。



郭山輝表示，兩岸同屬一家、同屬一個中國。共同謀求國家統一，就是立足新時代，實現中華民族偉大復興的方向和道路。深入融合發展是造福兩岸同胞及台商的重要途徑。祖國始終是台商台胞追夢、逐夢、圓夢的廣闊天地。“春風猶化千層雪，海水流連兩岸新，血脈相連親骨肉，攜手笑談是洪流”。大陸這些年舉世矚目的偉大發展，為台胞台商提供了巨大的機遇，也分享了紅利。“祖國就是中華民族的光明和驕傲，為我們提供了保障、創造了幸福。”